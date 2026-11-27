Joao Paulo (28 de ani) ar putea părăsi FCSB în perioada de transferuri din iarnă, mijlocașul din Capul Verde aflându-se pe lista unei echipe din Ligue 2.
Gigi Becali (68 de ani) pregătește modificări de lot în această iarnă, campanie de care se va ocupa personal. Finanțatorul roș-albaștrilor vrea să aducă fotbaliști ofensivi și să se despartă de jucătorii care nu au confirmat. Transferat de la Oțelul Galați la începutul anului 2026, Joao Paulo a început bine la București, dar și-a pierdut ulterior locul de titular în echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf.
Potrivit Digi Sport, o formație din eșalonul secund al Franței îl monitorizează pe mijlocașul FCSB-ului. Prezența la Campionatul Mondial din 2026 i-a crescut vizibilitatea internaționalului din Capul Verde, care rămâne și pe lista unor cluburi din Asia. În total, acesta a strâns 35 de meciuri și șase goluri în tricoul fostei campioane.
Gigi Becali a refuzat oferte din Egipt și Arabia Saudită
Interesul din străinătate pentru Joao Paulo nu este recent. În toamna anului 2026, patronul FCSB a primit o ofertă de aproximativ 1,2 milioane de euro din Egipt, pe care a respins-o. Potrivit aceleiași surse, finanțatorul îl evalua atunci pe mijlocaș la circa trei milioane de euro.
„Da, e adevărat. Nu am stabilit niciun preț, dar eu nu sunt cioflingar. Eu nu iau jucători cu 300.000 de euro și îi dau cu 1,2 milioane de euro. Eu nu fac afaceri de 900.000 de euro sau mai știu eu cât. Eu ori iau milioane, ori pierd toți banii. Ați înțeles? Deci cam asta e situația”, a transmis Gigi Becali.
Anterior propunerii din Egipt, mijlocașul a fost dorit și de Al-Okhdood, grupare din Arabia Saudită la care au mai activat Marius Șumudică și Florin Tănase. Saudiții au deschis negocierile cu un milion de euro și au urcat treptat până la 1,5 milioane de euro, însă nici această sumă nu l-a convins pe Gigi Becali să accepte transferul.