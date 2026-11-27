Joao Paulo (28 de ani) ar putea părăsi FCSB în perioada de transferuri din iarnă, mijlocașul din Capul Verde aflându-se pe lista unei echipe din Ligue 2.

Gigi Becali (68 de ani) pregătește modificări de lot în această iarnă, campanie de care se va ocupa personal. Finanțatorul roș-albaștrilor vrea să aducă fotbaliști ofensivi și să se despartă de jucătorii care nu au confirmat. Transferat de la Oțelul Galați la începutul anului 2026, Joao Paulo a început bine la București, dar și-a pierdut ulterior locul de titular în echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf.

Potrivit Digi Sport, o formație din eșalonul secund al Franței îl monitorizează pe mijlocașul FCSB-ului. Prezența la Campionatul Mondial din 2026 i-a crescut vizibilitatea internaționalului din Capul Verde, care rămâne și pe lista unor cluburi din Asia. În total, acesta a strâns 35 de meciuri și șase goluri în tricoul fostei campioane.