I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!”

I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB primește o nouă lovitură în perioada de transferuri de vară.

TAGS:
FCSBGigi BecaliShon Weissman
Din articol

Singurul jucător transferat de FCSB până în acest moment este fundașul lateral din Franța, Ronny Labonne. 

Shon Weissman, nemulțumit de oferta primită de la FCSB

  • Weissman
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Roș-albaștrii au încercat să îl transfere și pe Anderson Ceara de la Csikszereda Miercurea Ciuc, însă totul a picat după ce medicii roș-albaștrilor au descoperit faptul că fotbalistul a fost operat în trecut la ambii genunchi.

Un alt jucător aflat pe lista roș-albaștrilor ar fi fost atacantul israelian Shon Weissman. Conform presei israeliene, FCSB l-ar fi ofertat pe Weissman, însă atacantul a fost dezamăgit de propunerea făcută de Gigi Becali, atât din punct de vedere financiar, cât și de durata contractului și obiectivele propuse. 

De altfel, nici oferta primită de Dinamo Batumi nu l-a satisfăcut pe Weissman, care, deși susținea că își dorește să își continue cariera în străinătate, ia acum în considerare să semneze cu Beitar Ierusalim, echipă pe care a refuzat-o în urmă cu doar câteva săptămâni.

Totuși, atacantul nu ar spune ”nu” dacă ar primi o ofertă pe gustul său din partea unui club din afara Israelului. Israel Hayom susține că fotbalistul ar prefera să semneze cu un club din Austria. 

Dacă la începutul verii părea că atacantul înclină să își continue cariera în străinătate, din motive familiale și financiare, ultimele evoluții readuc negocierile pe un făgaș favorabil pentru Beitar Ierusalim.

Ofertele primite de Weissman de la Dinamo Batumi și FCSB nu îl mulțumesc, nici din punct de vedere financiar, nici în ceea ce privește proiectul sportiv. Atacantul ar prefera să evolueze într-un campionat mai atractiv sau să își continue cariera în Austria, unde a jucat în ultimii ani”, au scris israelienii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze
ULTIMELE STIRI
Manchester City sparge banca: transfer de peste 120 de milioane de euro pentru un jucător din naționala Angliei
Manchester City sparge banca: transfer de peste 120 de milioane de euro pentru un jucător din naționala Angliei
Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”
Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”
Spania - Austria, de la 22:00! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echipele de start
Spania - Austria, de la 22:00! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echipele de start
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a scris că Denis Drăguș ar fi semnat cu FCSB
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a scris că Denis Drăguș ar fi semnat cu FCSB
Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”
Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”



Recomandarile redactiei
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a scris că Denis Drăguș ar fi semnat cu FCSB
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a scris că Denis Drăguș ar fi semnat cu FCSB
Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”
Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”
Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”
Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”
Spania - Austria, de la 22:00! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echipele de start
Spania - Austria, de la 22:00! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echipele de start
Adrian Mutu este gata să preia FCSB. Condiția pe care i-o pune lui Gigi Becali
Adrian Mutu este gata să preia FCSB. Condiția pe care i-o pune lui Gigi Becali
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Răsturnare de situație! Doar un detaliu îl mai oprește pe jucătorul dorit de FCSB să semneze
Răsturnare de situație! Doar un detaliu îl mai oprește pe jucătorul dorit de FCSB să semneze
A refuzat oferta! Vestea primită de FCSB despre atacantul dorit de Gigi Becali
A refuzat oferta! Vestea primită de FCSB despre atacantul dorit de Gigi Becali
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!