I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!”

Singurul jucător transferat de FCSB până în acest moment este fundașul lateral din Franța, Ronny Labonne.

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Roș-albaștrii au încercat să îl transfere și pe Anderson Ceara de la Csikszereda Miercurea Ciuc, însă totul a picat după ce medicii roș-albaștrilor au descoperit faptul că fotbalistul a fost operat în trecut la ambii genunchi.

Un alt jucător aflat pe lista roș-albaștrilor ar fi fost atacantul israelian Shon Weissman. Conform presei israeliene, FCSB l-ar fi ofertat pe Weissman, însă atacantul a fost dezamăgit de propunerea făcută de Gigi Becali, atât din punct de vedere financiar, cât și de durata contractului și obiectivele propuse.

De altfel, nici oferta primită de Dinamo Batumi nu l-a satisfăcut pe Weissman, care, deși susținea că își dorește să își continue cariera în străinătate, ia acum în considerare să semneze cu Beitar Ierusalim, echipă pe care a refuzat-o în urmă cu doar câteva săptămâni.

Totuși, atacantul nu ar spune ”nu” dacă ar primi o ofertă pe gustul său din partea unui club din afara Israelului. Israel Hayom susține că fotbalistul ar prefera să semneze cu un club din Austria.

”Dacă la începutul verii părea că atacantul înclină să își continue cariera în străinătate, din motive familiale și financiare, ultimele evoluții readuc negocierile pe un făgaș favorabil pentru Beitar Ierusalim.

Ofertele primite de Weissman de la Dinamo Batumi și FCSB nu îl mulțumesc, nici din punct de vedere financiar, nici în ceea ce privește proiectul sportiv. Atacantul ar prefera să evolueze într-un campionat mai atractiv sau să își continue cariera în Austria, unde a jucat în ultimii ani”, au scris israelienii.