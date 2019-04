Tucudean RATEAZA derby-urile cu Craiova si FCSB! Anuntul facut de Dan Petrescu: "E normal sa dureze ceva!"

Golgheterul Ligii 1 nu a jucat in ultimele 2 etape.

George Tucudean a marcat 16 goluri in actuala stagiune, insa nu a putut sa joace in ultimele 2 partide din cauza problemelor medicale. Noul antrenor al echipei, Dan Petrescu, a dezvaluit astazi ca Tucudean nu va putea juca in weekend cu Craiova, si nici in derby-ul de pe 14 aprilie cu FCSB!

"Din ce am inteles eu, de saptamana viitoare incepe antrenamentele. De luni sau de marti. Normal ca dureaza ceva, nu poate sa intre imediat, dar noi speram ca la returul de play off sa fie.



Sunt convins ca de la vara trebuie lotul sa se refaca putin. Cred ca principalul obiectiv al lui CFR este sa se califice intr-o grupa europeana. in primul rand financiar ar fi fantastic. asta este obiectivul meu numarul 1 in acest mandat, sa calific echipa intr-o grupa europeana. Va dati seama ca nu va fi bine daca vom pierde titlul, dar este obiectivul numarul 1, si anul trecut ar fi fost bine daca echipa mergea in grupele Europa League" a spus Dan Petrescu in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Craiova.