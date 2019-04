CRAIOVA - VIITORUL 1-2 | "NU POTI sa faci asemenea greseli!" Mangia, pesimist inaintea derby-ului cu CFR: "Sa vedem pe cine pot recupera!"

Craiova este in pericol sa piarda ambele obiective in acest sezon dupa 2 infrangeri in cateva zile, cu FCSB si Viitorul.

Infrangerea cu FCSB din campionat a diminuat sansele la titlu ale Craiovei. Joi seara, echipa lui Devis Mangia a pierdut si partida tur din semifinalele Cupei cu Viitorul, pe propriul teren. Antrenorul italian a fost suparat pe greselile din aparare la cele 2 goluri, marcate de Houri si Rivaldinho.

"A fost o prima repriza cu un ritm bun, stiam ca asa va fi. In repriza a doua am fost probabil putin obositi, ei au avut jucatori mai odihniti. Dar eram in control, apoi am facut greseli mari, nu este posibil asa ceva. Acestea sunt probleme.

Eu nu vorbesc de jucatori individual, insa e clar ca avem probleme de rezolvat. Si primul gol a fost de situatie de 6 contra 3. Este clar ca este o problema. Martic a jucat 70 de minute dupa o luna, a fost un risc si inainte de meci sa-l trimite. Nu mai puteam sa-l lasam. Si am vazut ca nu exista un risc din partea lor, ca nu au fost periculosi. Apoi am facut greseli.



Meciul cu CFR este important, acum avem sanse mai mici in campionat si in Cupa, dar nu sunt sanse inchise. Trebuie sa vedem pe cine putem recupera pentru meciul cu CFR pentru ca nu am prea multe solutii. Eu am ales cea mai buna solutie pentru noi. Trebuie sa fim cinstiti, sansele sunt scazute. Era rau si un egal, 1-1, acum e foarte dificil" a spus Devis Mangia la Digi Sport.