Edi Iordanescu, ironic dupa declaratia lui Dan Petrescu! "Inseamna ca sunt multifunctional, am contribuit la victoria Gazului si la infrangerea CFR-ului"

Fiul fostului selectioner al Romaniei i-a raspuns lui Dan Petrescu.

Edi Iordanescu a fost antrenorul CFR-ului in startul acestui sezon, insa s-a despartit de ardeleni dupa doar trei partide, chiar daca a castigat Supercupa Romaniei. Locul sau a fost luat de Toni Conceicao, cel care a fost demis la randul sau, desi echipa se afla pe primul loc.

Alin Minteuan a preluat formatia clujeana, a obtinut cinci victorii in cinci meciuri, dar a fost inlocuit cu Dan Petrescu. Dupa infrangerea cu Astra din Cupa Romaniei, acesta s-a plans de alcatuirea lotului.

"Au fost greseli in alcatuirea lotului, pentru mine e prima infrangere pe teren propriu ca antrenor al CFR-ului", a spus antrenorul din Gruia.

Actualul tehnician de la Gaz Metan Medias i-a raspuns intr-o maniera ironica lui Dan Petrescu: "Daca cineva ma considera vinovat, atunci e problema lui. Inseamna ca am devenit multifunctional, am avut timp in trei zile sa pregatesc si sa contribui la victoria Gazului de la Iasi si, in acelasi timp, sa contribui la infrangerea CFR-ului cu Astra. Mi le asum pe ambele.

Nu e treaba mea sa comentez ce se intampla la alte cluburi. Dar vreau sa precizez ca dupa mine au mai fost doi antrenori acolo, a fost si o pauza competitionala in care se putea interveni asupra lotului, deci nu stiu ce legatura am eu in treaba asta. Dan e un antrenor pe care il respect foarte mult si un om la care tin la fel de mult. Daca totusi sunt asociat eu cu formarea lotului, atunci ma simt onorat, pentru ca echipa aia e pe primul loc si este acolo in special datorita calitatii jucatorilor din lot", a spus Edi Iordanescu pentru ProSport.