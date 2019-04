Dan Petrescu, record spulberat dupa infrangerea cu Astra! Ce s-a intamplat la meciul din Cupa Romaniei! Performanta incredibila a antrenorului de la CFR Cluj!

Petrescu se putea lauda cu o performanta greu de egalat.

Dan Petrescu este cunoscut pentru un stil de joc pragmatic, cu performante defensive impresionante. Cu toate acestea, Astra a reusit sa ii spulbere "Bursucului" un record greu de egalat in Romania.

Astfel, Petrescu este la primul meci in care echipa romaneasca pe care o pregateste primeste trei goluri pe teren propriu, scrie Gazeta Sporturilor. El a antrenat pana acum la Rapid, Sportul, Unirea Urziceni, ASA Tg. Mures si CFR Cluj.

In total, Dan Petrescu a antrenat aproximativ 7 ani in Romania, iar performanta sa pare aproape incredibila. In meciurile din deplasare situatia sta diferit. CFR Cluj a incasat 4 goluri in meciul jucat la Timisoara in 2017, impotriva celor de la ACS Poli.

Mai mult, antrenorul roman a rezistat la fel de bine din punct de vedere defensiv si in UEFA Champions League. In meciurile jucate de Unirea Urziceni in cea mai importanta competitie intercluburi, Dan Petrescu nu a incasat mai mult de un gol pe teren propriu: 1-1 cu Vfb Stuttgart, 1-0 cu Sevilla si 1-1 cu Glasgow Rangers.