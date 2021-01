ULTIMA ORA! Tensiuni intre Gigi Becali si Mihai Stoica din cauza transferului lui Sergiu Bus! Ce l-a deranjat pe managerul FCSB-ului

Atacantul de 28 de ani venit de la Gaz Metan fusese tras pe linie moarta de mai mult timp de Becali din cauza evolutiilor slabe.

Astfel, finantatorul ros-albastrilor a decis sa il cedeze in cele din urma pe Bus, fapt ce l-a deranjat pe Mihai Stoica, potrivit ProSport.

Sursa citata informeaza ca managerul FCSB-ului nu a fost de acord ca Bus sa paraseasca acum echipa si, mai mult decat atat, a aflat de acest transfer cu doar cateva ore inainte sa devina oficial.

Mihai Stoica si-ar fi dorit ca fostul jucator de la Sheffield Wednesday si Levski Sofia sa ramana in continuare la echipa, motivand ca poate aduce un plus de calitate in atacul echipei lui Petrea.

De cealalta parte, Becali a dorit sa scape de salariul mare al lui Bus si a decis sa il pastreze pe Alexandru Buziuc.