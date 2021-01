OFICIAL! Adi Popa este noul jucator al Academicii Clinceni! "Sunt nerabdator sa joc! Ma gandesc la echipa nationala!"

Fostul jucator al FCSB-ului a devenit liber de contract dupa despartirea de FC Voluntari.

Academica Clinceni a anuntat prin intermediul site-ului oficial ca a ajuns la o intelegere valabila pana in vara cu fotbalistul de 32 de ani.

"Ma simt bine, nerabdator sa incep sa joc si sper sa o fac intr-un mod cat mai bun.

M-a atras proiectul de aici, faptul ca si in vara inainte de a merge la Voluntari Poe (Ilie Poenaru) m-a dorit si faptul ca mai multi colegi ai mei de la FCSB sunt aici. De asemenea, faptul ca aici se afla un grup destul de frumos, de valoros care a demonstrat lucrul acesta in acest tur de campionat si doua etape din retur. Se afla pe locul 5 in campionat si asta spune multe, plus ambitia de a juca din nou in playoff, de a avea din nou continuitate.

Am mai asteptat in vara o oferta foarte buna din strainatate care nu a mai venit, iar acum nu am vrut sa mai repet aceasta greseala si am dorit sa am continuitate.

Personal pentru mine este sa joc cat mai bine, sa imi pun calitatile in slujba echipei, sa ajut echipa sa obtina rezultate cat mai bune, pentru ca in acest mod ma voi ajuta si pe mine.

Odata ce am fost obisnuiti sa ne batem acolo sus, involuntar, din gena noastra vine acest orgoliu sa ajungem cat mai sus.

Atata timp cat ma aflu in activitate ma voi gandi la echipa nationala, mai ales daca voi avea evolutii bune si echipa va fi cat mai sus", au fost primele cuvinte spuse de Adi Popa din postura de jucator al Academicii Clnceni.

Adi Popa a castigat trei titluri de campion al Romaniei cu FCSB in 2013, 2014 si 2015 si se poate mandri cu 24 de selectii in nationala Romaniei, pentru care a reusit sa marcheze si patru goluri.

Sursa foto: academica-clinceni.ro