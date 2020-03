Ultima ora! Reprezentantii FRF la tragerea la sorti a Ligii Natiunilor, in izolare! Cum va participa Burleanu la conferinta cu oficialii UEFA

Federatia a facut anuntul printr-un comunicat.

Razvan Burleanu a fost prezent la inceputul lunii la Amsterdam, pentru tragerea la sorti a Ligii Natiunilor Unite. La eveniment au participat si Presedintele Federatiei Elvetiene de Fotbal, presedintele si vicepresedintele Federatiei Sarbe, toti 3 fiind depistati ulterior cu coronavirus. Alaturi de presedintele FRF au fost si Mirel Radoi, Mihai Stoichita, Gabriel Berceanu, Radu Visan si Gabriel Bodescu.

Federatia Romana de Fotbal a emis un comunicat prin care anunta ca oficialii au intrat astazi in izolare la domiciliu:

"Delegatia FRF la Congresul UEFA si ulterior la tragerea la sorti a Ligii Natiunilor Unite a fost formata din Razvan Burleanu, Radu Visa, Gabriel Bodescu, Mirel Radoi, Mihai Stoichita si Gabriel Berceanu. Reprezentantii FRF nu au avut contacte directe cu persoanele declarate infectate, ci doar contact ambiental, in sala de congres. De le acel moment se vor implini maine 14 zile, perioada relevanta pentru aparitia simptomelor, conform autoritatilor sanitare. Cei 6 reprezentanti ai FRF la tragerea la sorti a Liga Natiunilor nu prezinta niciun fel de simptome care ar putea fi asociate cu COVID-19. Ei au intrat in izolare autoimpusa de la aflarea vestilor despre participantii depistati cu coronavirus. Totodata, managementul FRF a avut contacte reduse cu angajatii incepand cu data de 11 martie. Urmand recomandarile autoritatilor romane, de la acea data angajatii FRF isi deruleaza activitatea profesionala de acasa, online si nu vin la sediul FRF decat pentru chestiuni absolut speciale. Cei care au compus delegatia FRF vor continua sa ramana in izolare pana la finalul acestei saptamani. Presedintele Razvan Burleanu va intra maine, de la domiciliu, in teleconferinta cu conducerea UEFA, urmand ca ulterior sa comunice public deciziile forului continental", se arata in comunicat.