"Nu poti sa opresti brusc totul!" Ce spune Catalin Tolontan despre situatia provocata de pandemia de coronavirus

Jurnalistul a comentat impactul pe care Covid-19 il are asupra societatii.

Pandemia de coronavirus face tot mai multe victime. Mai multe tari au introdus starea de urgenta. De asemenea, multe natiuni au suspendat competitiile sportive. Si in Romania au fost luate aceste masuri pentru a preveni raspandirea coronavirusului.

Jurnalistul de investigatie, Catalin Tolontan, a comentat situatia actuala si spune ca desi e o perioada dificila, oamenii trebuie sa fie responsabili.

"Trebuie sa stam in case, pentru ca altfel ne expunem inutil. Oamenii nu suporta schimbari majore. Nu ai cum sa opresti brusc totul, sa scoti din priza o societate si nu poti sa faci dosare penale unor oameni care nu isi dau seama cat de grav e ceea ce fac. E nevoie de o comunicare emotionala care sa activeze o teama sanatoasa. Cred ca orice organizatie trebuie sa se alinieze masurilor generale. Nu poti sa mergi in contrasens cu ceea ce spun oamenii de stiinta. In urma starii de urgenta, noi vom avea puteri mai putine, iar conducatorii vor avea puteri sporite. Asta inseamna ca cei cu puteri sporite pot provoca abuzuri, nu neaparat voite. Dar poate sa apara un efect de mobilizare si putem trece peste asta. Trebuie sa fim atenti la sfaturile autoritatilor, dar sa fim si critici cand e cazul", a spus Tolontam la Pro X.