ULTIMA ORA | Probleme pentru Dica inaintea FINALEI DE TITLU cu CFR Cluj: un titular a devenit incert

Nicolae Dica nu stie daca se va putea baza pe unul dintre fotbalistii importanti ai sai la meciul cu CFR Cluj, programat duminica, pe National Arena.

Stelistii lui Dica si clujenii lui Petrescu se intalnesc in ceea ce ar putea fi finala campionatului. Steaua si CFR joaca duminica seara, pe National Arena. Daca ros-albastrii inving sau obtin un egal, au prima sansa la titlu. In cazul in care CFR ca castiga, lupta din ultimele etape va fi extrem de aprinsa.



Dica nu stie daca se va putea baza duminica seara pe fundasul Mihai Balasa. Acesta s-a accidentat la umar in meciul cu Viitorul si este in continuare incert.

Balasa a fost inlocuit in minutul 70 al meciului cu Viitorul, de la Ovidiu.

In functie de evolutia starii sale in urmatoarele doua zile, stelistii vor sti daca se vor putea baza sau nu pe Balasa duminica seara.

In cazul in care Balasa nu se va recupera, Dica ar putea incerca o varianta cu Momcilovic fundas central si Junior Morais pe stanga.

Dica il mai are si pe Gaman, insa fostul fundas al Astrei pare sa fi devenit rezerva. El a jucat doar 45 de minute cu CFR, pe 18 martie, iar de atunci nu a mai bifat minute.