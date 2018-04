Recunostinta suprema pentru Faraonul Salah: primeste pamant in Mecca, locul sfant al musulmanilor

Mohamed Salah este considerat un ambasador al islamului in Marea Britanie.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Mo Salah, cel mai bun fotbalist al sezonului in Premier League, a trait inca o seara de poveste pe Anfield, marti, in semifinala cu AS Roma.

Sezonul excelent la Liverpool l-a facut pe Salah sa fie mai mult decat un idol pentru suporteri.

Viceprimarul orasului Mecca, locul sfant al musulmanilor, a anuntat ca ii va oferi lui Salah o parcela de teren, in semn de recunostinta pentru cinstea pe care o aduce in lume islamului.

"Sunt mai multe variante ca lucrul asta sa se intample. Ne vom consulta cu Mohamed Salah, dar si cu guvernul saudit."

"Daca autoritatile vor permite ca Salah sa fie proprietar, ii vom oferi o parcela din pamantul sfant. O alta optiune e sa ridicam o moschee pe pamantul sfant in numele lui Salah", a explicat viceprimarul Fahd Al-Rowky, conform FourFourTwo.

Mecca, oras de 1,3 milioane de locuitori din vestul Arabiei Saudite, este considerat loc sfant in religia islamica. In fiecare an are loc aici celebrul pelerinaj care aduna milioane de musulmani in "Cetatea Sfanta". Se spune ca este de datoria fiecarui musulman sa ajunga macar o data in viata la Mecca.