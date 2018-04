Suporterul englez batut de italieni e in stare critica! Capitanul lui Liverpool: "Singura victorie care conteaza e sa scape omul asta cu viata!"

Un suporter englez in varsta de 53 de ani a fost batut crunt de mai multi huligani italieni si se afla in stare critica la spital.

Politistii au retinut doi italieni, in varsta de 25 si 26 de ani, care urmeaza sa fie judecati pentru tentativa de omor.

Jordan Henderson, capitanul lui Liverpool, spune ca toata lumea se roaga pentru ca suporterul englez sa scape cu viata.

"Toate gandurile si rugaciunile noastre se indreapta catre el si catre familia lui. A venit la stadion sa vada un meci de fotbal si uite ce s-a intamplat."

"Singurul rezultat care conteaza e ca el sa isi revina", a spus Henderson.

Circa 80 de suporteri ai echipei AS Roma au folosit o ruta secundara pentru a accede in zona rezervata fanilor echipei Liverpool chiar in fata stadionului Anfield.

Potrivit imaginilor difuzate de BBC, un barbat era lungit imobil la pamant in timp ce altul avea in mana un ciocan. Potrivit presei, suporterii romani au folosit drept arme centurile de la pantaloni.

Pre-match trouble outside Anfield started when group of Roma fans arrived via Venmore St, burst on to Walton Breck Rd & attacked, many using belts. #LFC fan knocked to floor & received lengthy medical treatment. Skirmishes, projectiles, at least 1 hammer in hand, police arrived pic.twitter.com/Yaby4q5f0Y