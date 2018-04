"Lunetistul" Mohamed Salah, in vizorul armatei israeliene: "I-am telefonat sefului statului major"

Mohamed Salah a impresionat pe toata lumea in acest sezon.

Evolutia atacantului Mohamed Salah in meciul castigat de FC Liverpool in fata formatiei italiene AS Roma (5-2), marti seara in semifinalele Ligii Campionilor, l-a incantat atat de mult pe ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, incat acesta s-a aratat dispus, in gluma, sa-l angajeze pe fotbalistul egiptean in armata Israelului, informeaza AFP.

"I-am telefonat pe loc sefului statului major pentru a-i spune sa-l angajeze pe Mohamed Salah in armata", a scris ministrul intr-un mesaj postat pe Twitter.

Salah a deschis scorul in meciul cu AS Roma cu o executie perfecta, in vinclul portii italienilor (min. 31), iar apoi a reusit "dubla" in finalul primei reprize (45+1), oferind totodata si doua pase decisive pe parcursul meciului de pe Anfield.

Egipteanul nu se bucura, insa, de o popularitate prea marea in randul fanii israelieni, dupa ce a evitat sa dea mana cu jucatorii echipei Maccabi Tel Aviv, inaintea unui meci pe care l-a disputat in 2013, cu fosta sa formatie, FC Basel, in preliminariile Ligii Campionilor.

Salah s-a folosit de pretextul schimbarii ghetelor pentru a nu strange mana jucatorilor de la Maccabi, iar apoi a explicat ca s-a confruntat cu o presiune foarte mare inaintea meciului, adaugand insa ca nu il intereseaza deloc politica.

Chiar daca Egiptul este una dintre cele doua tari arabe care a facut pace cu Israelul, opinia publica ramane in mare parte ostila Israelului si in solidaritate cu palestinienii, scrie AFP.