"Ma retrag! Si-a batut joc de noi". Deja vu! 9 ani distanta, acelasi Petrescu, aceleasi declaratii. Diferenta: erau impotriva CFR-ului

Dan Petrescu a rabufnit dupa 1-1 la Iasi, cu echipa lui Stoican, si a anuntat ca vrea sa plece din Romania la finalul acestui sezon.

CFR Cluj a remizat pe terenul lui CSM Iasi, scor 1-1, dupa ce a primit gol dintr-un penalty cel putin controversat, acordat de Ovidiu Hategan. La finalul meciului care ii poate sufla titlul CFR-ului, Dan Petrescu a rabufnit si a anuntat ca va pleca din Romania la finalul sezonului, pentru ca "nu este respectat".

Cotidianul Gazeta Sporturilor relateaza ca in urma cu aproape un deceniu, pe cand o antrena pe Unirea Urziceni, echipa cu care a cucerit titlul, Petrescu a avut o rabufnire similara. Diferenta este ca aceasta a venit atunci dupa un meci cu CFR.

In sezonul 2008/09, Dan Petrescu a cucerit titlul cu Unirea Urziceni, iar in vara a jucat Supercupa impotriva CFR-ului. Clujenii au castigat la loviturile de departajare, iar Petrescu a fost eliminat pe parcursul meciului pentru proteste.

"Au fost doua cartonase rosii cat casa, dar arbitrul si-a batut joc de noi. Ni s-a facut o mare nedreptate. La cum merg lucrurile in tara asta, cred ca ma retrag din fotbalul romanesc. Din cauza acestor arbitri nu o sa ma mai vedeti mult prin tara! Mi s-a spus sa tac, dar cat vom fi furati, voi tipa! O sa stau numai prin tribune", spunea Petrescu la acea vreme.

La cateva luni distanta, Petrescu a plecat in Rusia, la Kuban Krasnodar. El s-a mai intors in 2015 pentru o scurta perioada, in care a castigat Supercupa cu ASA.