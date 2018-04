Doi ultrasi retinuti dupa incidentele de la Liverpool! UEFA anunta sanctiuni dure pentru vinovati

Fanii Romei au facut prapad la Liverpool.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Clubul italian AS Roma a condamnat ferm violenta de care au dat dovada mai multi suporteri ai sai marti seara, la Liverpool, precizand intr-un comunicat ca "nu exista loc pentru un astfel de comportament in lumea fotbalului", dupa ce un fan al clubului FC Liverpool se zbate intre viata si moarte, informeaza cotidianul L'Equipe.

Politia din Liverpool a arestat doi indivizi in varsta de 25 si 26 de ani, sub suspiciunea de tentativa de omor, dupa ce un barbat a fost ranit serios in incidentele petrecute inaintea partidei de marti seara dintre echipa locala si AS Roma, in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal.

Autoritatile au comunicat ca un barbat de 53 de ani din Irlanda a fost ranit la cap si se afla in stare critica la spital.

Circa 80 de suporteri ai echipei AS Roma au folosit o ruta secundara pentru a accede in zona rezervata fanilor echipei Liverpool chiar in fata stadionului Anfield.

Potrivit imaginilor difuzate de BBC, un barbat era lungit imobil la pamant in timp ce altul avea in mana un ciocan. Potrivit presei, suporterii romani au folosit drept arme centurile de la pantaloni.

Alte incidente au avut loc si in centrul orasului Liverpool inaintea meciului, potrivit presei britanice.

UEFA a intervenit si ea si a anuntat ca asteapta finalizarea anchetei pentru a lua masuri. "Suntem socati de incidentele de ieri de la Liverpool. Vom lua masuri dure impotriva celor vinovati. Gandurile noastre se indreapta catre victime si familiile lor. Nu e loc in fotbal pentru asemenea incidente si vom trata cu toata severitatea acest caz. UEFA va anunta masurile disciplinare imediat cum va avea toate raporturile in privinta incidentelor", scrie in comunicatul eliberat de forul european.

Liverpool a facut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, pe Anfield, dupa ce a invins-o pe AS Roma cu scorul de 5-2 (2-0), in prima mansa a semifinalelor competitiei.

Mohamed Salah (36, 45+1), Sadio Mane (56) si Roberto Firmino (61, 69) au inscrise golurile gazdelor, in timp ce Edin Dzeko (81) si Diego Perotti (85 - penalty) au readus speranta in tabara formatiei ''giallorossa''.