Hagi a RABUFNIT in urma declaratiilor lui Becali: "Aici antrenorul face echipa, nu suntem la Steaua!"

Gica Hagi s-a enervat dupa ce l-a auzit pe Becali ca face comentarii legate de Viitorul.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Becali spunea ca Viitorul a folosit echipe diferite in meciurile cu FCSB si CFR, iar Hagi s-a suparat.

"Am vazut ca au inceput unii sa faca formatiile altora. Se spune ca «De ce nu a jucat a jucat cu ala? De ce l-a bagat pe altul?».

Suntem in Romania si in fiecare zi invat ceva nou. Vedeti-va de bucatica voastra si fiti responsabili. Nu mutati diversiunea in alta partea. Sa nu imi dea mie lectii. Nu suntem la Steaua. Aici antrenorul face echipa. Ma uit si ma crucesc. Pai asa pot sa zic si eu «De ce nu au jucat Nedelcu, Coman si altul?». Eu voiam sa joace ei.

Este o comedie. Sunt lucruri care nu au legatura cu fotbalul profesionist. Eu traiesc intr-un mediu pozitiv si nu vorbesc despre altii. Trebuie sa vorbim mai putin si sa jucam mai mult.

Va dati seama cat de jos am ajuns daca altii imi spun cu ce echipa trebuie sa joc eu? In Romania nu e bine sa te uiti la tine, sa iti faci temele. Mereu ne uitam la vecini si dam vina pe ei cand nu indeplinim obiectivele", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa.



"Viitorul a fost alta echipa cu noi. Cu CFR n-au jucat Vana, Matan si Ghita. Vana si Matan sunt cei mai buni din echipa, cu ei pe teren ar fi fost altceva!", e declaratia data de Becali care l-a iritat pe Hagi.