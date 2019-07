ULTIMA ORA | Probleme de ultim moment pentru FCSB: Andone l-a scos din lot pentru meciul cu Sepsi din aceasta seara

Sepsi - FCSB, ora 21:00, este meciul care inchide etapa a doua din Liga 1.

Inaintea partidei cu Sepsi, Bogdan Andone s-a trezit cu probleme de lot. Andrei Vlad a fost scos din lot pentru partida din aceasta seara dupa ce tanarul portar s-a simtit rau, informeaza DigiSport. In aceste conditii, in poarta va intra Balgradean. Rezerva lui Balgradean va fi tanarul Niga.



Bogdan Andone are probleme serioase de lot si sezonul e abia la inceput. Pe langa Vlad, indisponibilitate de ultima ora, antrenorul celor de la FCSB mai are pe lista de accidentati inca sase jucatori: Momcilovic, Gnohere, Pintilii, Morutan, Roman si Stan.