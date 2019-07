Revenire SURPRIZA in lotul FCSB! Nimeni nu se astepta sa mai joace pentru echipa, dar e in lotul deplasat pentru meciul cu Sepsi

Stelistii au un nume nou printre ei!

Portarul Toma Niga s-a intors la antrenamentele primei echipe a ros-albastrilor dupa ce imprumutul la FC Hermannstadt i-a expirat. Cel mai probabil, Niga va fi pastrat pentru a fi al 3-lea portar al clubului in acest sezon, dupa Vlad si Balgradean.

Suceveanul va implini 22 de ani in august. N-are niciun meci la prima echipa a FCSB, dar a apucat sa apere in Liga 1 sezonul trecut, cand a prins doua meciuri in play-out pentru Hermannstadt.

Niga a fost adus de la Foresta in 2017 in schimbul a 30 000 de euro. Inainte sa ajunga la Sibiu, portarul a mai trecut si pe la Clinceni, unde are 14 meciuri jucate in liga a 2-a.

Toma Niga face parte din lotul convocat de Bogdan Andone pentru duelul cu Sepsi, de maine seara (21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro).