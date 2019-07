BREAKING NEWS | Anuntul facut de Bogdan Andone despre revenirea lui Budescu la FCSB

Transferul de vis al FCSB-ului are sanse minime sa se realizeze.

Antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Andone, a vorbit inaintea partidei cu Sepsi despre posibila revenire a lui Constantin Budescu in Liga 1. Andone nu crede ca Budescu va pleca din Arabia Saudita in aceasta vara.

"Cu Budi ne cunoastem de foarte multa vreme, e un jucator extraordinar care iti face diferenta in orice moment al jocului dar, din informatiile mele, el este in continuare sub contract cu echipa din Arabia Saudita si va ramane acolo. Greu de crezut ca va reusi sa-si rezilieze contractul, sa vina liber.



Am vorbit cu el si saptamana trecuta, ne-a felicitat dupa meciul de la Pitesti cu Sibiul, dar am vorbit strict fotbalistic si de joc" a spus Bogdan Andone in conferinta de presa.