SEPSI - FCSB, LIVE TEXT, 21:00 | Ros-albastrii, in cautarea celei de-a doua victorii in campionat. Echipele probabile

Sepsi-FCSB, este azi la ora 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro

FCSB se va deplasa la Sfantu Gheorghe pentru meciul cu Sepsi, iar Bogdan Andone are la dispozitie un lot cu foarte multe accidentari. FCSB vine dupa un succes cu Milsami in Europa League, iar in prima etapa de campionat, ros-albastrii s-au impus cu 4-3, in meciul cu FC Hermannstadt. De partea celalata, Sepsi a remizat, scor 0-0, in prima etapa pe terenul celor de la FC Voluntari.

Echipele probabile

Sepsi: Niczuly-Dimitrov, Barisic, Tincu, Stefan- Vasvari, Velev, Fulop, Flores, Hamed-Dumiter

FCSB: Vlad-Belu, Cristea, Planic, Filip-Nedelcu, Vina, Tanase-Man, Hora, Coman

Bogdan Andone vrea intariri pentru noul sezon



Bogdan Andone a vorbit la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Sepsi despre situatia accidentarilor si noile achizitii pe care le doreste la echipa.

"Sunt bucuros ca au reusit sa vina cei 2 jucatori (Moutinho si Salomao), aveam mare nevoie si din punct de vedere numeric, dar si valoric. Sunt 2 transferuri importante, e un sezon lung si speram sa fie lung si in cupele europene. Primul pas e calificarea in grupele Europa League.

Avem in continuare nevoie de jucatori. Stim foarte bine problema fundasului stanga. Prin plecarile lui Robert Ion si Dumitru la Clinceni, am ramas cu lotul la limita de 18, incluzandu-i aici pe cei doi noi jucatori. Ca sa poti face fata in campionat si cupele europene, cu siguranta mai avem nevoie de jucatori.

Vom vedea maine (cine va juca fundas stanga), ati vazut ca a jucat Roman, Balasa, a jucat si Popescu finalul de joc de la Milsami. Vedem maine, vedem ce jucatori putem folosi in pozitiile respective. Important e sa fim inspirati, sa aleg solutia cea mai buna.

Filip, daca ne intoarcem in trecut 8-10 ani. Chiar am vorbit cu el in vara despre posibilitatea asta (sa joace fundas stanga), a jucat acolo la inceputul carierei. Ramane de vazut, important e sa alegem jucatorii care sunt in forma.

Claudiu (Belu) a jucat, e normal sa existe o perioada de adaptare, sunt alti colegi, alte cerinte din partea clubului. El se pregateste foarte bine, incearca sa respecte ceea ce discutam. Ca sunt anumite greseli in timpul meciurilor, acestea sunt posibile la oricine, important e sa ramana concentrat la ceea ce discutam. Si ar fi important sa nu citeasca si sa auda ce se spune negativ despre el.

Probabil ca primul care va reveni la antrenamente este Alexandru Stan, probabil saptamana viitoare dupa revenirea din Armenia va intra in programul normal al echipei. La Morutan nu se pune problema, probabil undeva la 3-4 saptamani. Gnohere, la fel. Momcilovic a iesit pe teren, face alergari usoare. E foarte important ca a facut acest pas pentru el si pentru noi. Pinti vedem, deocamdata e doar la sala, mai dureaza" a spus Bogdan Andone.

Ros-albastrii au un nume nou printre ei!



Portarul Toma Niga s-a intors la antrenamentele primei echipe a ros-albastrilor dupa ce imprumutul la FC Hermannstadt i-a expirat. Cel mai probabil, Niga va fi pastrat pentru a fi al 3-lea portar al clubului in acest sezon, dupa Vlad si Balgradean.

Suceveanul va implini 22 de ani in august. N-are niciun meci la prima echipa a FCSB, dar a apucat sa apere in Liga 1 sezonul trecut, cand a prins doua meciuri in play-out pentru Hermannstadt.

Niga a fost adus de la Foresta in 2017 in schimbul a 30 000 de euro. Inainte sa ajunga la Sibiu, portarul a mai trecut si pe la Clinceni, unde are 14 meciuri jucate in liga a 2-a.