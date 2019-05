ULTIMA ORA | Primii doi campioni care pleaca de la CFR dupa cucerirea titlului! Dan Petrescu spera sa-i readuca, dar unul este dorit si in Italia

CFR Cluj, campioana Romaniei pentru al doilea an consecutiv, se desparte de doi jucatori. Dan Petrescu spera sa-i poata readuce, dar sansele in cazul unuia dintre ei sunt mici.

CFR Cluj se desparte dupa meciul cu FCSB de Cristian Manea (21 de ani) si Kevin Boli (27 de ani). Celor doi fotbalisti le expira imprumuturile de la Apollon Limassol, respectiv Guizhou Zhincheng. In acest moment, clujenii nu stiu daca ii vor putea readuce.

Conducerea CFR-ului a confirmat ca cei doi fotbalisti trebuie sa se intoarca la cluburile de care apartin, dar spune ca va incerca sa ii readuca din nou macar sub forma de imprumut.

"Sa nu uitam ca il pierdem pe Cristi Manea, sa nu uitam ca avem doar doi sau trei jucatori in regula U21 si ne-ar mai trebui vreo doi, trei, patru. Si Boli este imprumutat si acolo, daca nu ne intelegem cu echipa chineza sa-l luam definitiv sau sa mai prelungim cu un an imprumutul, va trebui sa gasim inca un fundas central", a spus Daniel Stanciu la Look TV.

Cristi Manea, dorit in Italia



CFR are sanse sa il readuca pe francezul Boli, fotbalist pe care chinezii l-ar putea imprumuta pentru inca un sezon in Gruia. Pe de alta parte, sansele ca Manea sa mai joace la CFR sunt destul de mici. Fundasul este dorit in Italia si ar fi inclusiv pe lista celor de la AS Roma, potrivit informatiilor aparute in ultimele saptamani.

Arlauskis asteapta si el o oferta



Si portarul titular al campioanei ar putea parasi Liga I. Arlauskis vrea in strainatate, lucru pe care l-a confirmat inca din seara in care a cucerit campionatul.



"Arla mai are un an de contract cu noi, dar e clar ca are o varsta si isi doreste sa faca pasul catre o echipa care sa ii dea mai multi bani. Daca ar aparea o oferta pentru el, nu neaparat extraordinara pentru club, dar foarte buna pentru el, probabil ca atunci ar pleca. Doi ani si-a facut datoria, doi ani a fost cel mai bun portar din campionatul Romaniei. Acum nu avem nicio oferta", a mai spus Daniel Stanciu.