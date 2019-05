Craiova ia gratis un jucator de la Astra: asteapta sa depuna memoriu la FRF! Oltenii se despart, in schimb, de doi titulari!

Jucatorii Astrei sunt neplatiti de 90 de zile si isi pot depune memorii la FRF pentru a deveni liberi.

Problemele financiare ale Astrei, club care nu si-a platit fotbalistii de 90 de zile, pot duce la un exod in masa de la fosta campioana a Romaniei. Alibec se plange ca nu mai are nici bani de benzina, in timp ce croatul Mrzljak a primit deja oferta de la un alt club din Liga I.

Craiova il asteapta pe Mrzljak



Craiova asteapta la cotitura si vrea sa puna mana pe capitanul Astrei. Filip Mrzljak poate deveni curand jucator liber de contract, iar oltenii au inceput deja discutiile cu mijlocasul de 26 de ani.

Potrivit publicatiei Fanatik, Craiova ii propune lui Mrzljak un salariu lunar de 9.000 euro. La Astra, el are 5.000 euro pe luna.

Se despart de doi titulari



In schimb, Craiova are sanse mari sa se desparta de alti doi fotbalisti. Conducerea vrea sa scape de ei.

Telekom Sport noteaza ca Donkor si Martic au fost trecuti pe lista neagra, ei avand evolutii slabe in ultima perioada. Donkor mai are contract pana in 2021, iar Martic pana in 2020.

Daca nu va reusi sa ii vanda chiar si pe sume mai mici, Craiova le-ar putea rezilia contractele.