ULTIMA ORA | Mititelu tocmai a dat un tun si isi face stadion din banii lui in Craiova! Cate locuri va avea si cand va fi gata

Adrian Mititelu a ratat promovarea in acest sezon cu FC Universitatea Craiova, dar are planuri mari.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Adrian Mititelu are planuri mari cu FC Universitatea Craiova, in ciuda faptului ca echipa a ratat promovarea in Liga a 2-a.

Patronul Craiovei tocmai a dat un "tun" de peste 30 de milioane de euro, din vanzarea unor terenuri, si vrea sa isi construiasca propriul stadion.

Marcel Puscas, presedintele clubului, a explicat in aceasta dimineata la Ora exacta in sport:

"Patronul are proiectul si va incepe in vara asta constructia unui stadion propriu, de 12.500 de locuri, pe banii lui."

"Sunt putini investitori in fotbalul romanesc care au adus bani de acasa pentru constructia unui stadion."

"In felul asta, indiferent de decizia primariei, care nu lasa echipa noastra sa evolueze pe stadionul central, facut din bani publici, subliniez acest lucru... indiferent de decizia asta, echipa va juca pe un stadion in Craiova."

"Stadionul va fi facut pe modelul arenelor din Olanda, micut, de 10.000 - 12.000 de locuri, iar constructia lui va dura un an."

"Stadionul va fi amplasat in Craiova, in Balta Craiovitei", a precizat Marcel Puscas la PRO X.

FC Universitatea Craiova a ratat promovarea si va juca si in sezonul viitor in Liga a 3-a.