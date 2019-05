Doi jucatori importanti sunt OUT de la Craiova! Clubul i-a anuntat ca nu sunt in planurile pentru sezonul viitor

Craiova pregateste deja campionatul urmator, in care isi propune sa castige titlul in Liga 1.

Conform Telekom Sport, oltenii au decis care sunt primii doi jucatori importanti care vor pleca in aceasta vara. Martic si Donkor se vor desparti de CSU dupa finalul sezonului. Ambii vor fi trecuti pe lista de transferuri. In cazul in care nu vor exista oferte, sefii iau in calcul sa le rezilieze contractele. Donkor a facut mai multe erori de-a lungul campionatului, care au dus la pierderea unor puncte, in timp ce Martic a pierdut meciuri importante din cauza accidentarilor si a transmis si el ca ar vrea sa incerce o noua experienta in alt campionat.