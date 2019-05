Dica, infuriat de o declaratie data de Meme despre el: "Nu mi-a spus niciodata asta in fata!"

Nicolae Dica spune ca Mihai Stoica nu i-a spus niciodata in fata ca ar fi mai bine sa plece de la FCSB.

Mihai Stoica a spus aseara ca in iarna a avut o discutie fata in fata cu Nicolae Dica, in care i-a explicat antrenorului ca ar fi mai bine sa renunte la postul de la FCSB. Cuvintele lui Meme Stoica l-au deranjat pe Dica.

"In niciun moment nu mi-a spus ca ar fi mai bine sa plec, sau ca schimbarea mea ar fi solutia. Dimpotriva, in singura discutie pe care am avut-o pe subiectul asta, el a insistat sa raman."

"Am vrut sa demisionez dupa infrangerea de la Craiova si el m-a convins sa continui, sa nu renunt. Pai, daca ar fi adevarat, daca mi-ar fi spus in fata ca era nevoie de alt antrenor, nu plecam pe loc? Nici n-as mai fi fost suparat daca s-ar fi intamplat asa", a spus Dica pentru Gazeta Sporturilor.

Meme: "I-am spus lui Dica in fata!"



Intr-o interventie la Digisport, Mihai Stoica a spus aseara ca in iarna a avut o discutie fata in fata cu Nicolae Dica, in care i-a explicat ca e timpul sa plece.

"Indiferent cine va fi antrenor, o sa incerc sa il ajut cu experienta pe care am acumulat-o. Nu cred ca a existat vreun antrenor care sa spuna ca nu l-am ajutat, asa cum pot eu. Nici Dica, l-am sprijinit si l-am sustinut. Pe final, i-am zis lui Gigi că e nevoie de un nou antrenor. I-am spus si lui Dica in fata, trebuie o schimbare”, a spus managerul FCSB.