Marți, la prânz, a avut loc un tragic accident auto pe teritoriul României. Șapte suporteri greci ai lui PAOK Salonic și-au pierdut viața după ce șoferul unui microbuz a intrat în depășire și a sfârșit spulberat frontal de un tir.



Autovehiculul se afla în drum spre Lyon. Suporterii urmau să o susțină pe PAOK în Europa League. Trupa lui Răzvan Lucescu are meci joi seară, de la 22:00, pe ”Parc Olympique Lyonnais”.



Care ar fi cauza accidentului tragic de pe DN6 cu suporterii lui PAOK spulberați de tir. ”Activat în mod neașteptat”



Publicația maghiară Nemzeti Sport, care a citat gazzetta.gr, a scris că în timp ce microbuzul efectua manevra de depășire, sistemul de menținere a benzii de rulare s-a activat în mod neașteptat, motiv pentru care șoferul nu a mai putut vira spre dreapta ca să încheie cu succes manevra, ci a fost tras pe sens opus. În consecință, microbuzul a fost izbit de tirul care circula regulamentar.



”Sistemul de menținere a benzii de rulare din microbuz s-a activat în mod neașteptat, trăgând mașina înapoi pe banda din stânga, chiar în fața camionului care venea din sens opus”, a scris nemzetisport.hr.



Prima reacție a șoferului de tir care a spulberat microbuzul plin cu suporteri PAOK



Șoferul polonez al tirului care a spulberat microbuzul plin cu suporteri greci a oferit o primă reacție după tragicul accident. Șocat de cele întâmplate, șoferul a mărturisit că este pentru prima dată când i se întâmplă un astfel de accident.



”În cei 34 de ani de când conduc un camion, nu am văzut niciodată așa ceva. Am parcurs peste 1.000.000 de kilometri și aceasta este prima dată când întâlnesc o astfel de situație”, a spus șoferul de tir, conform Gazzetta.gr.

