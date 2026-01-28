Dorit de Chelsea, Harry Maguire a luat decizia! Încep negocierile

Dorit de Chelsea, Harry Maguire a luat decizia! Încep negocierile Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Harry MaguireManchester UnitedChelsea
Harry Maguire (32 de ani), fundașul de la Manchester United, a intrat în ultimele șase luni de contract cu gruparea de pe Old Trafford, iar recent a apărut informația potrivit căreia Chelsea l-ar putea transfera pe unul dintre cei mai vechi jucători din vestiarul ”diavolilor”.

Harry Maguire s-a decis: rămâne la Manchester United!

Revenit după o accidentare care l-a ținut departe de gazon mai bine de o lună, Maguire a fost integralist în ultimele două meciuri câștigate de Manchester United, 2-0 cu Manchester City și 3-2 cu liderul Arsenal. ”Diavolii” se bazează în continuare pe serviciile sale și pregătesc o ”replică” după ce s-a aflat că fundașul este dorit de Chelsea.

În această perioadă, fundașul englez și-a decis viitorul. Este hotărât să rămână la Manchester United și este încrezător că va ajunge la un acord cu șefii clubului în privința unui nou contract, scrie jurnalistul Graeme Bailey, de la TEAMtalk.

Pentru Chelsea, un eventual transfer al unui jucător cu experiența lui Maguire ar fi reprezentat o oportunitate, având în vedere că acesta ar fi rămas liber de contract în vară. Londonezii ar vrea să aducă un plus de experiență în echipă, pentru a ridica ștacheta din sezonul următor.

Maguire a fost protagonistul unui transfer spectaculos la Manchester United în 2019, după ce a impresionat la Leicester. ”Diavolii” plăteau atunci 87 de milioane de euro pentru a pune mâna pe fundașul central.

În cariera sa, Maguire a mai jucat la Sheffield United, Hull City și Wigan. Primul său transfer tare a fost la Leicester, care plătea 13,7 milioane de euro pentru el.

  • În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Maguire la zece milioane de euro, în contextul în care, în 2019, avea o cotă de piață de 70.

VIDEO - REZUMAT Arsenal - Manchester United 2-3

Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League
Suma uriașă la care au ajuns cheltuielile pentru transferuri în 2025
Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Gata! Gigi Becali a stabilit cum va arăta New FCSB după ”revoluție”: ”Așa trebuie să joc ca să câștig!”

Andrei Nicolescu a făcut anunțul: ”Avem un 'update'”

"Revoluția" lui Becali mai face o victimă cu nume! OUT din primul 11, finanțatorul nu-i mai pronunță numele

Cum a numit-o Domenico Tedesco pe FCSB înainte de duelul din Europa League
Se aliniază planetele pentru Inter? Calculele lui Chivu pentru optimile UEFA Champions League
Se face transferul! Pleacă de la Manchester City la altă echipă din Premier League
Au apărut imagini! Ei sunt trei dintre tinerii decedați în accidentul de pe E70: „Durerea este imensă”
Simona Halep, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). Transylvania Open va fi pe VOYO
Harry Maguire a reacționat după ce a fost exclus din lot pentru EURO 2024
Două staruri ale Angliei, OUT din lotul final pentru EURO 2024! Cum arată lista lui Gareth Southgate
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

