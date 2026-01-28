Dorit de Chelsea, Harry Maguire a luat decizia! Încep negocierile

Harry Maguire (32 de ani), fundașul de la Manchester United, a intrat în ultimele șase luni de contract cu gruparea de pe Old Trafford, iar recent a apărut informația potrivit căreia Chelsea l-ar putea transfera pe unul dintre cei mai vechi jucători din vestiarul ”diavolilor”.



Harry Maguire s-a decis: rămâne la Manchester United!



Revenit după o accidentare care l-a ținut departe de gazon mai bine de o lună, Maguire a fost integralist în ultimele două meciuri câștigate de Manchester United, 2-0 cu Manchester City și 3-2 cu liderul Arsenal. ”Diavolii” se bazează în continuare pe serviciile sale și pregătesc o ”replică” după ce s-a aflat că fundașul este dorit de Chelsea.



În această perioadă, fundașul englez și-a decis viitorul. Este hotărât să rămână la Manchester United și este încrezător că va ajunge la un acord cu șefii clubului în privința unui nou contract, scrie jurnalistul Graeme Bailey, de la TEAMtalk.

