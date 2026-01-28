Oltenii au urcat pe primul loc în ultima etapă din 2025 și au reușit să se mențină în fotoliul de lider și după primele două meciuri din noul an. Dinamo și Rapid rămân în spatele echipei de pe ”Ion Oblemenco” și sunt văzute și ele cu șanse reale pentru primul titlu după mulți ani de așteptare.



Raul Rusescu (37 de ani), fostul golgheter al României și campion cu FCSB, le vede pe cele trei cu șanse aproximativ egale în lupta pentru titlu, cu un mic avantaj pentru Universitatea Craiova.



Raul Rusescu: ”Le văd la egalitate, cu 1% în plus pentru Craiova”



Chiar dacă oltenii sunt primii, bookmakerii dau altă favorită pentru titlu, pe Rapid. Dinamo rămâne, în continuare, a treia favorită pentru campionatul așteptat de 19 ani.



„La momentul ăsta, și eu le văd la egalitate: 33% fiecare. Ce rămâne în plus, un fir de ață, 1%, parcă i l-aș da Craiovei!”, a spus Rusescu, potrivit GSP.ro.



Cum arată Superliga României la finalul etapei #23. FCSB, în cădere liberă. Rapid îi suflă în ceafă liderului Craiova



La finalul rundei cu numărul 23, Universitatea Craiova rămâne lider în clasament cu 46 de puncte. Rapid le suflă în coastă oltenilor cu 45 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo cu 44 de puncte.



Campioana FCSB (locul 11) s-a îndepărtat la cinci lungimi de zona de play-off, după ce a fost umilită ”acasă”, pe Arena Națională, de CFR Cluj, scor 1-4, care a urcat pe 9.

