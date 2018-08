ULTIMA ORA | Plecare importanta de la Craiova: oltenii mai pierd un fotbalist de baza! Conducerea si-a dat acordul pentru transfer

Craiova se va mai desparti de un jucator important.

Bulgarul Hristo Zlatinski, 33 de ani, va pleca de la Craiova chiar daca mai are un an de contract. Potrivit DigiSport, Zlatinski a cerut conducerii clubului oltean sa fie lasat sa plece imediat ce va primi o oferta avantajoasa.

Zlatinski este nemultumit ca o data cu venirea lui Cicaldau a devenit a doua varianta a lui Mangia pentru postul sau. Mai mult, Craiova il va aduce si pe italo-elvetianul Matteo Fedele ceea ce l-ar transforma pe Zlatinski, cel mai probabil, in a treia optiune.

In aceste conditii, mijlocasul a cerut sa fie lasat sa plece daca isi va gasi o alta echipa. Conducerea Craiovei a fost de acord cu cererea jucatorului, chiar daca Zlatinski mai avea un an de contract cu echipa din Banie.

Craiova i-a mai pierdut in aceasta vara pe Baluta, Gustavo si Screciu. Au venit Pigliacelli, Cicaldau, Donkor, iar in zilele urmatoare este asteptat si anuntul oficial in ceea ce il priveste pe Fidele.

Zlatinski a venit la Craiova in 2015 si a jucat 111 meciuri pentru olteni. A reusit 9 goluri si 13 pase decisive si a castigat Cupa Romaniei in sezonul trecut.