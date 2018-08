Mutare de ULTIMA ORA la Craiova: a patra achizitie a verii pentru olteni! Aduc un mijlocas care a jucat in Serie A

Craiova a realizat a patra mutare a verii.

Oltenii au reusit sa-l aduca pe Matteo Fedele, un mijlocas elvetian de origine italiana care a jucat ultima data la Cesena. Potrivit TelekomSport, Fedele vine la Craiova sub forma de imprumut si va fi prezentat oficial in urmatoarele 48 de ore.

Fedele este fotbalistul celor de la Foggia si a jucat in returul sezonului trecut la Cesena. Mijlocasul in varsta de 26 de ani a jucat la Carpi in sezonul 2016-2017, perioada in care a strans si 8 prezente in Serie A.

Fedele este a patra mutare a verii pentru olteni dupa venirile lui Cicaldau, Pigliacelli si Donkor.