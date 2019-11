FCSB pierde un super jucator: "Echipa din Bundesliga vrea sa-l cumpere si il lasa la mine pana in vara!" Ironii pentru Becali: "Joaca in spatele curtii lui, dar nu e al lui!"

Chindris este unul dintre jucatorii de baza ai lui Radoi la nationala. Fundasul de la Botosani este dorit de Gigi Becali la FCSB, insa Valeriu Iftime este aproape de a bate palma cu un club din Bundesliga.

Meciul dintre Romania U21 si Finlanda U21 s-a jucat la Voluntari, aproape de casa lui Gigi Becali, iar Iftime nu s-a putut abtine sa nu trimita cateva "sageti" catre prietenul sau. Cei doi patroni s-au certat inaintea meciului direct din Liga 1 din cauza unei clauze care ii interzice lui Roman sa joace contra FCSB.

"Faptul ca joaca in spatele curtii domnului Becali nu inseamna ca este jucatorul domnului Becali. Nu este un jucator de un milion de euro. Am o discutie informala din Germania, o echipa din Bundesliga, care vrea sa il cumpere si sa-l lase la mine pana in vara.

Subiectul nu e Chindris astazi. Subiectul e ca am batut cu 4-1 si ma simt ca pe vremea cand eram tanar si orice echipa venea in Romania era batuta. Noi nu ar trebui sa dam jucatori sub 22 de ani in afara tarii. Ma refer si la Ianis. E un jucator exceptional, dar e prea tanar. Mihaila e un jucator exceptional, il trimitem in Belgia sau intr-o tara din asta in care se joaca fotbalul mai atos si se pierde. Un baiat cum este Ianis, cum este Morutan...acesti copii trebuie sa joace meci de meci ca altfel se pierd", a declarat Valeriu Iftime la ProX.