"I-am vazut in vara, mi-a parut rau ca m-am uitat la TV!" Omul dorit de Becali la FCSB nu se gandeste la oferte: "Incerc sa las discutiile astea deoparte!"

Romania U21 a facut show cu Finlanda si a urcat pe primul loc in grupa. Nationala lui Radoi a castigat cu 4-1, toate golurile fiind marcate de Mihaila.

Chindris a fost titular in defensiva lui Radoi si nu a avut prea mult de munca, cu exceptia startului partidei cand finlandezii au si marcat.

"Ma simt foarte bine, am inceput prost meciul, dar am reusit sa revenim. E un grup unit aici la nationala. Si la Botosani, la fel, suntem un grup unit. E o bucurie pentru ca reusim sa castigam la o diferenta mare. A fost o neintelegere in aparare si au marcat, dar am marcat si noi la fel de repede. Eu incerc sa ma concentrez la ce am de facut, incerc sa las ofertele si discutiile astea deoparte. Asteptam acest moment de mult timp, visam la nationala. I-am vazut in vara, mi-a parut rau ca m-am uitat la televizor. Acum a venit si randul meu", a declarat Andrei Chindris la ProX.