Anunt BOMBA: jucatorul dorit de Becali costa 2 milioane de euro si e dorit de o forta a Germaniei! Cum poate pica primul transfer din 2020 al FCSB

Becali are un nou favorit in Liga 1. E gata sa dea pana la un milion de euro pentru a-l aduce la FCSB.

Andrei Chindris (20 de ano) de la FC Botosani e dorit de Becali pentru a intari centrul apararii. Pustiul e insa departe de Bucuresti. Nu doar din cauza distantei fata de Botosani. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, vrea sa-l dea cu doua milioane de euro in Germania. Un impresar il va urmari pe Chindris la urmatorul meci din campionat.

"Oferta e de 800 000, ma gandesc daca ajung la un milion cu ea!", a spus Becali despre propunerea facuta lui Iftime.



"E important ca avem un jucator in prim-plan, ca sunt ochii pe el. Domnul Becali da declaratii 'becaliste', ceea ce nu e un lucru rau. Muncim sa avem fotbalisti buni. E normal sa existe interes pentru ei. Chindris da siguranta apararii, e mai matur decat arata varsta lui. Cum il mai am si pe Harut. Si el, si Chindris sunt la fel de siguri pe ei si de maturi ca niste fundasi de 29 de ani, sa zic. N-am stabilit un pret pentru Chindris. Un impresar din Germania va veni la urmatorul nostru meci acasa, vom discuta. Cred ca pot lua doua milioane pe el, dar nu vreau sa fixez cuiva un target. Nu e de vanzare pana in vara. Oferta domnului Becali este de 800 000. Chindris trebuie sa demonstreze ca e cel mai bun copil din Liga 1. Are locul 5 din Romania la fundasi centrali conform InStat. Trebuie sa fie in primii 2-3. Daca pleaca la FCSB, joaca fara probleme! Dar eu vreau sa fac mai mult din el. Sigur nu pleaca pana la vara. Nu am vorbit cu CFR despre Chindris, dar nu spun 'nu' unei eventuale oferte. E o relatie de business cu cei care au bani, cum e si cu FCSB", a raspuns Iftime la PRO X.