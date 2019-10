ULTIMA ORA | Meci de gala pentru o echipa din Liga 1! Va juca un meci amical cu echipa lui Ronaldo! Anuntul momentului

O echipa din Liga 1 va disputa un amical puternic.

Echipa lui Edi Iordanescu, Gaz Metan Medias va disputa un meci de gala impotriva formatiei din La Liga, Real Valladolid, echipa la care fostul mare jucator Ronaldo Nazario este actionar majoritar.

Meciul va avea loc pe pe 14 noiembrie, iar mediesenii se vor deplasa in Spania pe 13 noiembrie.

Gaz Metan Medias se afla pe locul 4 in clasamentul Ligii 1 cu 21 de puncte. In urmatoarea etapa de campionat, echipa lui Edi Iordanescu va juca in deplasare la Dinamo.

De partea cealalta, Valladolid se afla pe locul 13 in La Liga cu 10 puncte acumulate dupa 8 etape, iar urmatorul meci il vor disputa in deplasare la Bilbao.