GAZ METAN MEDIAS - "U" CRAIOVA LIVE 20:30 | Medias poate redeveni lider in Liga 1! Craiova vrea cu orice pret victoria! Echipele probabile

Gaz Metan Medias vine dupa o infrangere clara pe terenul celor de la Viitorul, scor 4-1 si vrea sa revina din nou pe primul loc al clasamentului. In momentul de fata, mediesenii se afla pe locul 3 in clasament, cu 18 puncte, iar in cazul unei victorii in aceasta seara, ar urca pe primul loc, cel putin pana duminica, cand se va disputa derby-ul dintre liderul CFR si FCSB pe Arena Nationala. Infrangerea cu Viitorul a insemnat si primul esec pentru formatia antrenata de Edi Iordanescu, pana in acel moment mediesenii inregistrand 5 victorii si 3 egaluri.

"U" Craiova a pierdut dramatic derby-ul cu FCSB din etapa trecuta si vin hotarati la Medias pentru a lua cele 3 puncte care ii pot aduce pe locul in 2 clasament. Infrangerea cu FCSB a insemnat a doua infrangere pentru olteni in acest sezon dupa 0-1 in Banie cu Sepsi in etapa a 5-a.

Ultima partida disputata intre cele doua formatii pe terenul celor de la Medias s-a incheiat cu victoria mediesenilor, scor 3-2, in etapa a 8-a a sezonului trecut.

Victor Piturca: "Un meci nul ar reprezenta un esec!"



Victor Piturca a declarat ca vrea cu orice pret victoria in acest meci, iar un eventual rezultat de egalitate nu l-ar multumi pe acesta.

"Un meci nul la Medias ar reprezenta un esec pentru noi. N-ar fi un punct important, eu vreau victoria. Edi Iordanescu are jucatori buni in fata, cu o coordonare buna. Daca nu esti atent, ai probleme", a declarat Victor Piturca in cadrul unei conferinte de presa.

Edi Iordanescu: "Facem apel la suporteri!"



Antrenorul celor de la Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu, a declarat ca se bazeaza pe un numarul mare de fani prezenti la meci pentru a-i impinge pe medieseni de la spate.

"Facem apel la suporteri. E nevoie sa vina in numar cat mai mare. Echipa are nevoie de ei. Factorul mental e inca in dezvoltare la nivelul grupului. Venim dupa prima infrangere si nu e asa usor sa o gestionam. Trebuie sa reechilibram rapid grupul. Adversarul are mai multe solutii si e acoperit ca pozitii de joc intr-un mod mai rational decat noi. Va fi un joc foarte greu", a spus Edi Iordanescu la conferinta de presa premergatoare meciului.

Echipele probabile:

Gaz Metan: Plesca- Romeo, M. Constantin, Larie, Velisar-Droppa, Fofana, Rosu-Olaru, Ely Fernandes, Mitica Cardoso

"U" Craiova: Pigliacelli-Martic, Balasa, Acka, Vatajelu-Ivanov, Cicaldau, Mateiu-Ivan, Markovic, Mihaila