GAZ METAN MEDIAS - "U" CRAIOVA 2-3 | "Nu avem voie sa facem asta!" Piturca isi cearta jucatorii dupa victoria de la Medias! Ce spune despre pustiul Nitu

Craiova s-a impus cu 3-2 pe terenul celor de la Medias dupa un gol spectaculos si a revenit pe primul loc in clasament. La finalul partidei, antrenorul celor de la Craiova, Victor Piturca, a vorbit despre meci si il lauda pe pustiul Nitu, care a marcat primul gol in tricoul oltenilor.

"Am avut emotii pentru ca Medias e o echipa buna, are jucatori si in orice momnent astepti sa iti produca ceva. Conduceam cu 3-1, am luat gol dintr-o faza fixa, nu aveam voie sa facem lucrul asta.

Cicaldau a demonstrat ca poate sa fie capitan, astazi i-a purtat noroc banderola, de maniera asta trebuie sa joace mereum, precum a jucat astazi.

Usor, usor, cred ca Nitu va prinde mai multa pesonalitate, a reactionat foarte bine astazi, nici nu il schimbam daca nu simtea acele dureri, insa felicitari, a demonstrat ca are calitati si poate sa joace la un nivel inalt", a declarat Piturca la finalul partidei.

Piturca: "Pigliacelli nu si-a organizat bine defensiva!"



Victor Piturca l-a certat pe Piglicelli dupa ce acesta nu si-a organizat bine defensiva la faza golului doi al celor de la Medias.

"Nu l-am certat pe Piglaicelli, pentru ca nu iesit bine pe centrare, l-am certat pentru ca nu si-a organizat bine defensiva. El trebuie sa isi organizeze mai bine apararea, trebuie sa stea cu gura pe ei.

Mai avem de lucru, mai sunt baieti care trebuie sa vina din urma, accidentati, dar astazi am facut o prima repriza foarte buna, asa trebuie sa joace echipa mereu. Cred ca s-a vazut ce gazon bun e aici, un teren foarte bun, mingea a circulat foarte bine, a mai adaugat Piturca.

Piturca: "Avem sanse cu Norvegia!"



Piturca a vorbit si despre decizia celor de la UEFA, de a suspenda stadionul pentru meciul tricolorilor cu Norvegia, dar chiar si asa, fostul selectionerul este de parere ca avem sanse sa ii invingem pe nordici.

"Normal si logic va conta ca vom juca fara spectatori, in momentul cand ai 50-60 de mii de oameni alaturi de tine e altceva, eu zic ca e posibil orice, avem sanse cu Norvegia. Trebuie sa speram, sa sustinem echipa nationala", a mai spus Piturca.

Cicaldau: "Este un lucru de nedescris sa fiu capitan!"



Alex Cicaldau a fost pentru prima oara capitanul Craiovei si a vorbit la finalul partidei despre acest lucru si spune ca ii multumeste lui Victor Piturca pentru sansa acordata

"A fost un meci frumos, nu trebuia sa primim golul doi, am stat mai relaxati pe final.

Nu m-am temut, dar cum ne-au marcat golul doi, puteau marca inca unul. Infrangerea cu FCSB a fost grea, suntem profesionisti, a doua zi am luat-o de la capat.

Este un lucru de nedescris sa fiu capitan, am fost fericit, ii multumesc domnului Piturca", a spus Cicaldau la finalul partidei.

Cicaldau: "Nu suntem de vina noi jucatorii!"



Alex Cicaldau a vorbit si despre suspendarea data de UEFA nationalei Romaniei, care va juca meciul cu Norvegia fara spectatori.

"Nu suntem de vina noi jucatorii, este un dezavantaj, fanii erau al 12-lea jucator si ne impingeau de la spate. Sa incerce sa fie mai atenti, sunt sigur ca le este greu, pentru ca vor sa vina la meciuri si noi avem nevoie de ei", a mai spus Cicaldau.