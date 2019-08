GAZ METAN MEDIAS - ASTRA 1-0 | Alibec, in lacrimi dupa ce a iesit accidentat! A inceput sa planga pe teren in momentul cand a fost schimbat! FOTO

Alibesc a iesit plangand de pe teren in partida pierduta de Astra in fata celor de la Gaz Metan Medias.

Denis Alibec s-a accidentat in minutul 61 al meciului dintre Gaz Metan si Astra. Atacantul formatiei antrenate de Dan Alexa a inceput sa planga in momentul in care a realizat ca nu mai poate continua partida.

In minutul 57, Marian Pleasca l-a faultat pe Alibec, iar atancatul Astrei a simtit dureri la genunchiul stang si a fost nevoit sa paraseasca terenul.