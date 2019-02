ULTIMA ORA | Jucatorul si-a dat acordul! Transferul se poate face imediat: cum va arata FCSB dupa mutarea de titlu visata de Becali

FCSB nu a aratat prea bine in primul meci din 2019.

Gigi Becali a fost nemultumit de remiza cu Dunarea Calarasi, scor 1-1, si mai ales de prestatia unora dintre jucatori. Cel mai sifonat dupa aceasta prima partida din 2019 a fost Bogdan Planic. Patronul FCSB si-a luat la tinta fundasii centrali si a decretat ca echipa are nevoie de intariri rapide in acest compartiment.

Gigi Becali discuta in aceste zile cu mai multi jucatori, unul dintre acestia fiind internationalul de tineret Alex Pascanu. Fundasul nationalei U21 intra in ultimele sase luni de contract cu Leicester si si-ar dori o trecere la FCSB pana in vara.

In varsta de 20 de ani, Pascanu ar vrea sa vina in Liga 1 si sa joace la o echipa de seniori pana in vara in conditiile in care Leicester nu i-a acordat pana acum sansa de a juca la seniori, iar tanarul international trebuie sa se mentina in forma pentru Campionatul European din Italia acolo unde nationala de tineret s-a calificat dupa o pauza de 20 de ani.



"Pentru urmatoarele 6 luni ar fi un pas bun, trebuie sa fac pasul catre o echipa de seniori. Liga I e un campionat tare", a spus Pascanu pentru ProTV si www.sport.ro.

"Uite acum dau ordin sa se faca asta, sa incercam sa-l luam acum, daca se poate sa-l imprumutam", a declarat Becali la PRO X. Cu alte cuvinte, pentru ca venirea lui Pascanu sa devina realitate, mai ramane doar ca FCSB si Leicester sa ajunga la un acord.

Alex Pascanu nu este singurul fundas central cu care Becali negociaza in aceste zile. Patronul FCSB a discutat si cu cei de la Gaz Metan Medias pentru o mutare "pe repede inainte" a lui Iulian Cristea.

Cum ar putea arata FCSB daca cele doua transferuri se vor realiza in zilele urmatoare: Balgradean - Benzar, Cristea, Pascanu, Junior Morais - Nedelcu, Pintilii - Man, Tanase, Coman - Matei