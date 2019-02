Penedo i-a fost propus lui Becali!!! Anunt de ultima ora: Ce raspuns a dat patronul FCSB si ce alti doi jucatori mai pot sa vina!

Gigi Becali n-a definitivat inca lotul pentru 2019.

Patornul FCSB a fost dezamagit de jucatorii sai la meciul cu Dunarea Calarasi (2-2). Becali a anuntat ca revine pe piata de transferuri pentru cel putin 3 achizitii: vrea un portar si doi aparatori centrali.

Conform Fanatik, Becali a respins deja 3 propuneri care ar fi umplut fix golurile gasite de el dupa jocul cu Dunarea. Marea surpriza: Jaime Penedo! Liber de contract dupa despartirea de Dinamo, portarul de 37 de ani s-a gandit la retragere. Penedo e in Panama, alaturi de familie, si a aflat de la agenti ca Becali a refuzat sa intre in negocieri.

Ceilalti doi jucatori care-si doreau sa aiba legatura cu Steaua lui Teja: Paul Papp si Ionut Larie. Ambii fosti stelisti, Papp si Larie ar fi venit liberi de contract. Papp joaca putin la Sivasspor, in Turcia, si n-ar fi avut nicio problema sa rupa acordul, in timp ce Larie tocmai s-a despartit de Tobol din Kazahstan.

"N-am rezolvat, dar o sa rezolv", a spus Becali, azi, la PRO X, intrebat de transferurile pe care le-a promis. Cel mai probabil, Alex Pascanu e prima optiune pe care o are in minte. Fotbalistul lui Leicester e in ultimele luni de contract in Anglia. N-ar costa nici el nimic!