ULTIMA ORA! Italienii anunta ca Parma a gasit solutia pentru a-l transfera pe Man: "Negocierile sunt deschise!"

Jurnalistii italieni au anuntat vineri ca in cursa pentru semnatura vedetei lui Becali a intrat si Parma.

Echipa preluata pe 7 ianuarie de Roberto D'Aversa se afla doar pe pozitia a 18-a in Serie A, iar presa din Italia anunta ca vedeta echipei, ivorianul Gervinho, ar putea sa plece in aceasta perioada de transferuri.

Astfel, dupa cum au anuntat jurnalistii de la Tutto Mercato, echipa lui Valentin Mihaila este interesata de transferul golgheterului Ligii 1, Dennis Man.

Una dintre publicatiile 'de casa' ale clubului, Parma Live, a anuntat chiar ca s-au deschis deja negocierile intre italieni si FCSB pentru transferul extremei dreapta.

De asemenea, intrucat Becali a anuntat ca doreste sa obtina in jur de 14-15 milioane de euro in schimbul lui Man, italienii anunta ca oficialii Parmei incearca sa obtina un imprumut pana in vara al fotbalistului cu obligativitate de cumparare sau sa includa in contract anumite bonusuri.

"Dennis Man este unul dintre cele mai importante nume vehiculate pentru atacul Parmei. Tanarul roman de la Steaua Bucuresti ar fi unul dintre principalele obiective ale cruciatilor, dar suma ceruta este foarte mare, in jur de 15 milioane de euro.

Parma vrea sa reduca aceasta suma, introducand anumite bonusuri sau incercand sa obtina un imprumut cu obligatie de cumparare definitiva. Negocierile sunt deschis", a notat sursa citata.