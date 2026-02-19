Norvegia se menţine pe primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de miercuri, a treisprezecea zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 15 medalii de aur, 8 de argint şi 10 de bronz.
Italia ocupă în continuare locul al doilea (9-5-12), iar Statele Unite completează podiumul (7-11-6).
Nu mai puţin de 26 ţări au cucerit medalii până acum, după 89 din cele 116 finale.
Clasamentul pe medalii de la JO 2026
loc ţara aur argint bronz total
1 Norvegia 15 8 10 33
2 Italia 9 5 12 26
3 SUA 7 11 6 24
4 Franţa 6 7 4 17
5 Olanda 6 7 2 15
6 Suedia 6 6 3 15
7 Germania 5 8 8 21
8 Austria 5 8 4 17
9 Japonia 5 6 11 22
10 Elveţia 5 4 3 12
11 Canada 4 4 6 14
12 Australia 3 2 1 6
13 Marea Britanie 3 0 0 3
14 China 2 3 4 9
15 Coreea de Sud 2 2 3 7
16 Cehia 2 2 0 4
17 Slovenia 2 1 1 4
18 Brazilia 1 0 0 1
18 Kazahstan 1 0 0 1
20 Polonia 0 3 1 4
21 Noua Zeelandă 0 2 1 3
22 Letonia 0 1 1 2
23 Georgia 0 1 0 1
24 Finlanda 0 0 4 4
25 Bulgaria 0 0 2 2
26 Belgia 0 0 1 1
Agerpres