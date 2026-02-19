Norvegia se menţine pe primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de miercuri, a treisprezecea zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 15 medalii de aur, 8 de argint şi 10 de bronz.

Italia ocupă în continuare locul al doilea (9-5-12), iar Statele Unite completează podiumul (7-11-6).

Nu mai puţin de 26 ţări au cucerit medalii până acum, după 89 din cele 116 finale.

Clasamentul pe medalii de la JO 2026

loc ţara aur argint bronz total

1 Norvegia 15 8 10 33

2 Italia 9 5 12 26

3 SUA 7 11 6 24

4 Franţa 6 7 4 17

5 Olanda 6 7 2 15

6 Suedia 6 6 3 15

7 Germania 5 8 8 21

8 Austria 5 8 4 17

9 Japonia 5 6 11 22

10 Elveţia 5 4 3 12

11 Canada 4 4 6 14

12 Australia 3 2 1 6

13 Marea Britanie 3 0 0 3

14 China 2 3 4 9

15 Coreea de Sud 2 2 3 7

16 Cehia 2 2 0 4

17 Slovenia 2 1 1 4

18 Brazilia 1 0 0 1

18 Kazahstan 1 0 0 1

20 Polonia 0 3 1 4

21 Noua Zeelandă 0 2 1 3

22 Letonia 0 1 1 2

23 Georgia 0 1 0 1

24 Finlanda 0 0 4 4

25 Bulgaria 0 0 2 2

26 Belgia 0 0 1 1

Agerpres