ULTIMA ORA | Inca un jucator a plecat ASTAZI de la FCSB! Surpriza lui Mihai Teja din cantonamentul din Spania a fost cedat

A fost cedat la aceeasi echipa ca Pacionel.

FCSB a mai renuntat la un jucator pentru a doua parte a sezonului - este vorba de tanarul mijlocas Tudor Moldovan, una din prezentele surpriza ale lui Mihai Teja in cantonamentul din Spania. Acesta va juca pana in vara la Farul.

Tudor Moldovan a ajuns in 2017 la FCSB, evoluand pentru echipa secunda a clubului. Mijlocasul de 18 ani a fost alaturi de lotul lui Mihai Teja in cantonamentul din Spania. Cei de la Farul au anuntat ca Moldovan va merge alaturi de echipa in cantonamentul din Antalya.

Acolo, Farul va avea 6 partide amicale cu FK Velez Mostar (Bosnia, 3 februarie), Vorskla Poltava (Ucraina, 5 februari), Kazanka Moscova (Rusia, 7 februarie), TSKA Moscova U21 (Rusia, 9 februarie), Kolos Kovalivka (Ucraina, 11 februarie), si Dnepr Dnipropetrovsk (Ucraina, 12 februarie).