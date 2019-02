Arbitraj de Champions League la primul meci oficial din 2019! Cine conduce la centru Dunarea - FCSB

CCA a hotarat ce arbitri va trimite la meciurile primei etape din noul an.

Ovidiu Hategan, Octavian Sovre si Sebi Gheorghe vor oficia la Calarasi, in meciul Dunarea - FCSB. Cel mai bine cotat arbitru roman al momentului a mai fost la centru in doua meciuri ale stelistilor din acest sezon: 2-1 cu Gaz Metan si 3-3 cu Dinamo. In ultima luna, Hategan a arbitrat 3 partide oficiale, toate in Arabia Saudita.