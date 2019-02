DUNAREA CALARASI - FCSB | Alexa vrea RAZBUNARE dupa ce a pierdut lupta cu Teja pentru inlocuirea lui Dica: "E un meci special"

Liga 1 se reia in acest weekend. FCSB merge la Dunarea Calarasi, locul unde s-a facut de ras in Cupa.

Cu un lot complet diferit fata de toamna trecuta, Dan Alexa vrea sa detoneze lupta pentru titlu. Va fi un meci special, sambata, de la ora 14:00, la Calarasi. Selectionerul Cosmin Contra de la nationala de seniori si Mirel Radoi de la tineret si-au anuntat prezenta, iar biletele sunt aproape epuizate.

"Din punctul meu de vedere, un meci impotriva Stelei e unul special. Spun asta si ca fost jucator dar si acum ca antrenor, parere pe care o impart toti antrenorii echipelor care joaca impotriva ei. Iti doresti sa-ti masori fortele cu cei mai buni. Vreau sa trag un semnal de alarma si in directia jucatorilor mei. Astfel de meciuri iti dau valoare, iti aduc glorie. Nici nu mai conteaza banii ci faptul ca se uita la tine foarte multa lume. Am inteles ca vor veni selectionerul Romaniei, Cosmin Contra si antrenorul echipei de tineret, Mirel Radoi. E un punct de atractie meciul asta. Sper sa ne ridicam la nivelul partidei si sa jucam fara trac.” a spus Alexa care a concluzionat „Intr-un meci cu Steaua, cel mai mult de pierdut au cei de la Steaua”.



Teja: Alexa nu e motivat de negocierile cu FCSB



Dan Alexa a negociat cu FCSB in iarna, insa Gigi Becali l-a ales pe Mihai Teja.

„Nu cred ca Dan Alexa va fi mai motivat sa castige acest meci doar pentru ca a negociat venirea la Steaua. Nu are de ce. E clar ca iti motivezi echipa ca sa castigi cu Steaua. Noi stim filosofia lui Alexa. Suntem pregatiti! Jucatorii mei trebuie sa dea 200% la meciul de maine. Harlem Gnohere este intr-o stare buna si nu avem nicio problema de lot.

Mi-as fi dorit mai mult timp pentru pregatire. Parca niciodata nu a fost asa scurt. Au fost doar 3 saptamani. Dar asta e programul, iar noi incercam sa obtinem cat mai mult la antrenamente. Eu sunt multumit de jucatori, de cum s-au pregatit si de atitudinea lor. Dar mai avem mult de munca pentru a fi o echipa mai puternica.

Am adus jucatori cu calitate, foarte buni. Am mare incredere in ei”, a declarat Mihai Teja la conferinta de presa.