ULTIMA ORA | FCSB s-a despartit de inca un jucator! Fotbalistul de care Becali s-a hotarat sa scape dupa doar 143 de minute jucate in Liga I

FCSB si Hristo Zlatinski (34 de ani) au cazut de acord asupra rezilierii contractului!

FCSB s-a despartit de bulgarul Hristo Zlatinski, adus in vara liber de contract, dupa ce a mai jucat in Romania pentru Craiova, anunta ProSport. Zlatinski a jucat 143 de minute pentru FCSB in Liga I si 165 in Cupa Romaniei.

In total, Zlatinski a bifat 5 aparitii pentru FCSB!

El mai avea contract pana la 30 iunie 2019, dar nu mai intra in vederile primei echipe.

Gigi Becali, patronul FCSB, a afirmat inca din luna decembrie ca vrea sa scape de bulgar.



"Zlatinski? Nici n-ai cum sa-l dai. Voi incerca sa ii dau niste bani, dar nu are unde sa se duca. Nu stiu, poate in Arbia, pentru ca in Liga I nu mai poate", spunea Becali.

Zlatinski este dublu campion al Bulgariei cu Ludogorets, in 2014 si 2015. El a castigat si Cupa Romaniei cu Craiova.

