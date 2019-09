ULTIMA ORA: "Inainte sa vina Vintila, ati fost si dumneavoastra pe lista FCSB!" Ce spune favoritul lui Becali despre venirea la echipa

E printre oamenii la care Becali se gandeste de luni bune pentru banca FCSB, insa momentul lui inca n-a venit.

Antrenorul Clinceniului, Ilie Poenaru, spune ca nu simte o presiune speciala inaintea meciului cu FCSB. Recunoaste tratativele cu Becali, dar spune ca atentia sa e indreptata in totalitate spre nou-promovata din Clinceni.

"Nu e nicio ambitie persoanla, nu-mi fac ambitii cu anumite persoane. Nu am ajuns la FCSB din anumite motive. Bogdan Vintila e un prieten de-al meu, ma bucur pentru el. FCSB nu pierde, a inceput sa joace, ambitia mea e sa creasca echipa unde antrenez de la meci la meci, asta e ambitia noastra, a celor de aici, din club", a spus Poenaru.

Poenaru a avut sanse de a fi numit la FCSB atat in vara, dupa despartirea de Mihai Teja, cat si in urma cu o luna, cand a fost numit Bogdan Arges Vintila.

Clinceni - FCSB se joaca duminica, de la 17:00, la Calarasi

Clinceniul nu poate juca pe teren propriu in fata FCSB. La fel cum s-a intamplat si contra Astrei, Clinceniul merge la Calarasi pentru cel mai important meci pe care l-a jucat dupa promovarea in Liga 1. Poenaru e sigur ca va avea parte de sustinerea fanilor.

"Am fi avut un avantaj daca am fi jucat la noi acasa, stadionul ar fi fost plin. Si daca mergem la Calarasi, lucrurile vor fi in regula. Si contra Astrei am fost sustinuti, sper sa se intample si acum la fel", a spus Poenaru.