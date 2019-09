Nu doar FCSB si Dinamo au probleme. Vezi ce alte echipe cu pretentii au inceput la fel de slab campionatul

Monaco, Besiktas, Feyenoord, Anderlecht sau Spartak Moscova se fac si ele de ras in intrecerile interne.

Dupa 10 etape jucate din sezonul regulat al Ligii 1, FCSB ocupa locul 9 (11p) si Dinamo este pe pozitia a 11-a (10p). Evolutia slaba a celor doua cluburi din Romania, unul care se vrea continuatorul Stelei si altul considerat cel mai titrat in activitate, nu reprezinta un caz izolat. In ligile din Europa, si alte echipe cu pretentii au inceput foarte slab acest sezon si stau rau in clasament.

AS Monaco (Franta) - Cu 8 titluri, 5 Cupe ale Frantei, finalisti de Champions League si de Cupa Cupelor, monegascii sunt pe locul 18 in Ligue 1, de baraj pentru mentinerea in prima divizie, cu 6 puncte dupa 7 etape. Sezonul trecut au terminat pe locul 17, dar s-a considerat ca a fost o intamplare.

Valencia CF (Spania) - Cu un palmares bogat (6 titluri, 8 Cupe ale Spaniei, 1 Cupa Cupelor, 1 Cupa UEFA, 1 Cupa Intertoto, 2 Supercupa Europei, 2 finale de Champions League) si participanta in grupele CL in acest sezon, echipa de pe Mestalla ocupa abia pozitia a 13-a in La Liga, cu 6 puncte in 6 etape.

Hertha Berlin (Germania) - Berlinezii ocupa locul 15 in Bundesliga, cu 4 puncte dupa 5 etape jucate. In palmares, ei au 2 titluri de campion si 5 de vicecampion, 2 Cupa Ligii, 3 finale de Cupa Germaniei, semifinala de Cupa UEFA si 5 trofee Cupa Intertoto.

Feyenoord Rotterdam (Olanda) - Superputerea din Eredivisie ocupa abia locul 10 in clasament, cu 10 puncte in 10 etape, desi are un palmares incredibil (15 titluri, 13 Cupa Olandei, 4 Supercupa Olandei, 1 Cupa Campionilor Europeni, 2 Cupa UEFA, 1 Cupa Intercontinentala).

Besiktas Istanbul (Turcia) - “Vulturii negri” au terminat sezonul trecut pe pozitia a treia, dar acum ocupa doar locul 11 in Super Lig, cu 5 puncte in 5 meciuri. Besiktas este unul din cele trei mari cluburi de fotbal din Turcia, avand in palmares 18 titluri de campioana, 9 Cupe si 8 Supercupe ale Turciei, fiind sfertfinalista de Champions League si de Cupa UEFA/Europa League.

Dinamo Moscova (Rusia) - Continua forma slaba din ultimii ani, desi are 11 titluri, 7 Cupe si 1 Supercupa a URSS/Rusia si a fost finalista de Cupa Cupelor. Dinamo ocupa locul 11 in Russian Premier League, cu 10 puncte in 10 meciuri.

Spartak Moscova (Rusia) - “Krasno-Belye” au terminat sezonul trecut pe locul 5, iar in palmaresul sau se gasesc 22 de titluri, 13 Cupe si 1 Supercupa a URSS / Rusiei, plus 6 Cupe ale Comunitatii Statelor Independente. In acest moment, Spartak este abia pe locul 9 in Rusia, cu 14 puncte in 10 etape jucate.

Sporting Braga (Portugalia) - Vicecampioana a Portugaliei in 2010, castigatoare a Cupei Portugaliei (2), a Cupei Ligii (1), castigatoare a Cupei Intertoto (1) si finalista de Europa League, Braga a fost mai mereu in topul campionatului in ultimele sezoane. Acum, “Os Arcebispos” au esuat pe pozitia a 16-a in Liga Sagres, cu 5 puncte in 6 meciuri.

Anderlecht Bruxelles (Belgia) - “Les Mauves et Blancs” au in palmares 34 de titluri, 9 Cupe, 3 Cupa Ligii, 13 Supercupa Belgiei, 2 Cupa Cupelor, 1 Cupa UEFA, 2 Supercupa Europei, dar in actuala editie de campionat sunt pe locul 13, cu 5 puncte in 8 etape.

Austria Viena (Austria) – „Die Veilchen” au castigat 24 de titluri nationale, 27 de Cupe si 6 Supercupe ale Austriei, plus 2 Mitropa Cup si au 1 finala de Cupa Cupelor. Acum, Austria se afla pe locul 8 in campionat, cu 8 puncte in 8 etape.

Panathinaikos Atena (Grecia) - “PAO” este una dintre cele mai titrate echipe din Grecia, cu 20 de titluri de campioana, 18 Cupa Greciei, 1 finala si 2 semifinale de Cupa Campionilor Europeni, dar in ultimele sezoane sufera din cauza unui blocaj financiar. Atenieinii ocupa locul 12, cu 2 puncte in 4 etape.

Wisla Cracovia (Polonia) - “Biala Gwiazda” a fost fondat in 1906, are 14 titluri de campioana, 4 Cupe, 1 Cupa Ligii si 1 Supercupa a Poloniei, fiind sferfinalista de Cupa Campionilor Europeni si tripla castigatoare de Cupa Intertoto. In actuala editie de campionat, clubul ocupa locul 11 in Ekstraklasa, cu 11 puncte in 9 etape jucate.

Honved Budapesta (Ungaria) - Clubul are 14 titluri de campioana, 7 Cupa Ungariei si i-a dat pe multi dintre jucatorii legendari ai nationalei Ungariei din anii ’50 (Ferenc Puskas, Sandor Kocsis, Jazsef Bozsik, Zoltan Czibor sau Gyula Grosics) sau vedetele anilor ’80 (Lajos Detari, Kalmar Kovacs, Bela Illes, Gabor Halmai, Istvan Vincez). In prezent, Honved ocupa penultimul loc in NB 1 (11), cu 3 puncte in 6 etape.

Neuchatel Xamax (Elvetia) - Una dintre cele mai puternice cluburi elvetiene din anii ’80, cand a castigat 2 titluri de campioana si 3 Supercupe ale Elvetiei, Xamax este “lanterna rosie” in Super League, cu 4 puncte in 8 etape.

Zimbru Chisinau (Moldova) - Zimbru este cel mai vechi club activ din Moldova (fondat 1947, 11 sezoane in prima liga a URSS) si unul dintre cele mai prolifice (7 titluri de campioana, 6 Cupe si 1 Supercupa a Moldovei). In actualul sezon, “galben-verzii” au strans doar 14 puncte in 22 de etape si ocupa locul 7, penultimul in Divizia Nationala.

Hearts of Middlothian (Scotia) - Rivala din Edinburgh a gigantilor din Glasgow, Celtic si Rangers, Hearts are in palmares 4 titluri de campioana (14 de vicecampioana), 8 Cupa Scotiei (+alte 7 finale) si 4 Cupa Ligii, dar acum este abia pe locul 8, cu 5 puncte in 6 meciuri jucate.