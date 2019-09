"Mi-au blocat doi copii, inseamna ca se tem de ei!" Becali le-a INTERZIS sa joace cu FCSB! Clinceniul MUSCA dupa ce a fost numita 'Steluta'

Becali nu mai vrea surprize de la jucatorii pe care i-a imprumutat altor cluburi.

Robert Ion si Cristi Dumitru nu vor putea juca in meciul Cliceniului cu FCSB. Interdictia i-a dat planurile peste cap antrenorului Poenaru. Omul de pe banca Clinceniului vede insa si un semn bun in fata barierei puse de stelisti: "Inseamna ca se tem de noi daca procedeaza asa!"

Poenaru spune ca isi propune sa-i incurce pe ros-albastri si insista ca legaturile dintre cele doua cluburi s-au oprit dupa promovarea Clinceniului in Liga 1.

"Venim dupa 4 meciuri in care nu am pierdut in campionat, dupa o calificare in Cupa. Echipa e aproape de ceea ce imi doresc eu. E clar ca FCSB nu-si mai permite pasi gresiti, le-au revenit jucatorii accidentati. Au alta atitudine, alt ritm, calitate individuala si e normal sa-si doreasca sa bata tot. Nu avem nicio apropiere de FCSB. Singura colaborare e legata de cele doua imprumuturi. Situatia din liga a 2-a nu are nicio legatura cu cea din prezent. Vom trata meciul cu mare atentie si seriozitate. Din pacate, jucatorii imprumutati nu vor fi folositi. Nu mi se pare OK, dar asta este. La lotul si valoarea celor de la FCSB, mi-au blocat niste copii!

Daca i-au blocat, inseamna ca se tem de ei, ca suntem respectati. Asta e, ne lipsesc acei copii, dar avem altii care o sa-i inlocuiasca foarte bine. E clar ca FCSB arata mult mai bine acum, au alta viteza, alta atitudine, sunt mult mai concentrati, joaca cu totul altceva, poate as fi preferat sa-i prind cu cateva etape in urma. Nu mai suntem nici noi ca la inceputul campionatului, avem niste rezultate pozitive, suntem increzatori, asteptam cu nerabdare acest meci, o sa fie un meci deschis, frumos, speram ca o sa iesim noi invingatori.

Cred ca ar fi crescut sansele noastre daca puteam juca pe teren propriu. Ne-ar fi ajutat lucrul asta. Nu ma tem de un jucator anume de la FCSB. Nu mi-e frica decat de Dumnezeu. Au un lot foarte bun, jucatori care pot castiga meciul. Coman e in forma, Tanase e in stare de orice in orice moment, a revenit si Man, au jucatori multi. E diferenta intre cluburi, dar noi avem un grup foarte bun, foarte puternic, suntem in crestere, suntem foarte bine, avem incredere foarte mare", a spus Poenaru.