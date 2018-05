ULTIMA ORA | Iasiul il contrazice pe Becali: "N-am semnat nimic". Ce oferta mai au moldovenii din Spania pentru Qaka

Gigi Becali a anuntat ca s-a inteles cu CSM Iasi pentru transferul lui Kamer Qaka, dar presedintele clubului moldovean il contrazice.

Adrian Ambrosie, presedintele lui CSM Iasi, formatie care i-a invins pe stelisti in urma cu doua zile, diminuandu-le serios sansele la titlu, sustine ca transferul lui Kamer Qaka nu este inca perfectat.

Ambrosie spune ca Real Zaragoza a venit cu o noua oferta interesanta.

"Purtam discutii, dar inca nu am semnat nimic. Zaragoza ofera cel putin la fel ca FCSB, iar daca promoveaza in La Liga da bani mai multi", a spus Ambrosie, citat de ProSport.

In acest moment, suma de transfer in jurul careia negociaza iesenii este de 400.000 euro plus 30% dintr-un viitor transfer al lui Qaka.